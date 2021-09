Tite poderá contar com força máxima na próxima convocação e Gabriel Jesus deve reaparecer na lista - Daniel Castelo Branco

Publicado 10/09/2021 21:44

Rio - Bandeira branca. Com a promessa de liberação dos convocados para as próximas duas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas, em outubro, a CBF recuou com o pedido de punição para os clubes ingleses que se recusaram a ceder os jogadores presentes na lista de Tite para os confrontos com Chile, Argentina e Peru. Na próxima sexta-feira, a seleção brasileira anuncia os convocados para enfrentar Venezuela e Uruguai.

Com medidas de restrições duras para conter o avanço da pandemia no Reino Unido, o governo britânico tem dificultado a trânsito de profissionais, exigindo um maior tempo de quarentena. De acordo com o 'ge', o acordo com as autoridades britânicas para flexibilizar as regras de controle sanitário foi costurado pela Fifa e pela Federação Inglesa (FA). Com o acerto, a Premier League evita uma possível punição e, portanto, todos os convocados não liberados poderão jogar no fim de semana.

Além da CBF, outras associações e confederações nacionais de futebol da América do Sul e do México retiraram o pedido de punição aos clubes ingleses. A negativa da Premier League para liberar os convocados em setembro foi motivada pela presença dos países citados na chamada "lista vermelha" da pandemia do novo coronavírus. Atualmente, o protocolo prevê uma quarentena de dez dias num hotel após o regresso dos países presentes na famigerada lista.

Portanto, nomes como os de Alisson, Fabinho e Roberto Firmino (Liverpool), Ederson e Gabriel Jesus (Manchester City) Thiago Silva (Chelsea), Fred (Manchester United), Raphinha (Leeds United) poderão reaparecer na convocação para os confrontos com Venezuela e Uruguai.