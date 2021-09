Lukaku - AFP

Publicado 11/09/2021

Rio - Romelu Lukaku está em sua segunda passagem pelo Chelsea, mas jamais o atacante belga havia marcado um gol em Stamford Bridge, estádio do clube de Londres. Quebrou a marca negativa em dose dupla neste sábado, garantindo a vitória por 3 a 0 sobre o Aston Villa que colocou a equipe ao lado do Manchester United no topo do Campeonato Inglês.

Lukaku abriu o caminho para a vitória com menos de 15 minutos e fechou o placar já nos acréscimos. Apesar do resultado amplo, o jogo foi bastante duro para o Chelsea, que passou aperto em grande parte da partida, sobretudo no primeiro tempo, vendo o goleiro Mendy trabalhar.



De olho na estreia da Liga dos Campeões, terça-feira, diante do Zenit, também em Stamford Bridge, o técnico Thomas Tuchel poupou alguns titulares, casos de Christensen, Azpilicueta e o brasileiro Jorginho. Mesmo modificado, o time abriu o placar com Lukaku em grande jogada do Chelsea.



O time estava acuado, na defesa, quando Kovacic recebeu quase em sua área e partiu para frente, passou por dois marcadores e lançou para o atacante, em velocidade. Lukaku dominou, deixou o marcador na chão e bateu de direita para fazer um belo gol. Apontou para as arquibancadas, beijou o escudo e se jogou no chão para festejar a quebra do jejum de gols no estádio.



Mesmo na frente, o Chelsea não conseguia se impor em casa. Na verdade, sofria para segurar os visitantes. O Aston Villa deu enorme trabalho para o goleiro Mendy e ao zagueiro brasileiro Thiago Silva, donos de boas apresentações. A prova da ofensividade do rival vem dos 12 escanteios a favor na partida.



Passando aperto, Tuchel teve de lançar Jorginho e Azpilicueta na etapa final para tentar equilibrar o confronto. Acabou premiado após um recuo errado do zagueiro, nos pés de Kovacic, que ampliou logo no começo da fase final. O Chelsea melhorou e não passou mais tantos sustos.



Após belo passe de Azpilicueta já no fim, Lukaku dominou e soltou uma bomba de fora da área para acertar o ângulo e fechar o resultado. O Chelsea está igual com o United em 10 pontos e até no saldo de oito gols. Mas marcou menos, 11 contra 9, por isso perde o primeiro lugar.