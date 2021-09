Henrique Lordelo - Reprodução

Publicado 11/09/2021 16:40

Goiás - O ex-jogador do Flamengo, Henrique Lordelo, de 21 anos, foi baleado após uma confusão em uma boate em Goiânia, na última sexta-feira. Atualmente atleta do Goiás, o meia foi encaminhado para o hospital e após ser atendido recebeu alta. As informações são da assessoria do Esmeraldino.

O clube goiano espera as investigações antes de comentar o caso. O jogador do Goiás estava na boate com amigos, dentre eles o volante Nathan, que também atua pelo clube da Série B e que não se feriu. Uma mulher que estava com eles também foi baleada, mas passa bem.



Henrique começou a carreira nas categorias da base do Flamengo, mas nunca atuou profissionalmente pelo clube. Ele estreou como profissional no Brasileirão de 2020 pelo Goiás e seguiu no elenco para a a temporada atual. Ele atuou em nove jogos pelo clube na temporada e não joga desde maio.