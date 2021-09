Trio de ataque do PSG formado por Messi, Neymar e Mbappé deve jogar junto pela primeira vez - Divulgação/PSG

Publicado 14/09/2021 13:19

Como esperado, o PSG poderá contar com Messi e Neymar na estreia da Liga dos Campeões 2021/22 nesta quarta-feira, contra o Brugge, na Bélgica. O técnico Mauricio Pochettino relacionou os jogadores e a expectativa fica se finalmente o trio formado pelos dois e mais Mbappé finalmente jogará junto. A tendência é que seja a formação titular contra os belgas.

Por terem atuado quinta-feira por suas seleções nas Eliminatórias, Messi e Neymar ficaram fora da partida do PSG de sábado, pelo Campeonato Francês. Antes, eles estrearam no mesmo jogo, contra o Reims, mas o argentino só entrou no segundo tempo e no lugar do brasileiro, frustrando os torcedores que queriam ver o trio em campo.



Para a partida de abertura do Grupo A da Liga dos Campeões, o PSG não poderá contar com três jogadores. Sergio Ramos segue sem estrear por conta de mais um problema muscular, enquanto Di María cumprirá o primeiro dos três jogos de suspensão pela expulsão na semifinal da edição passada. Já Verratti, com uma lesão no joelho, está vetado.