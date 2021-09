Maracanã - Gilvan de Souza / Flamengo

MaracanãGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 14/09/2021 13:28 | Atualizado 14/09/2021 13:50

Rio - O Rio de Janeiro receberá, após 18 meses, uma partida com público nos estádios. A partida de volta entre Flamengo e Grêmio, válida pelas quartas de final da Copa do Brasil, terá a liberação de 35% dos lugares do Maracanã. Em nota divulgada nesta terça-feira (14), os responsáveis pelo palco garantem que os protocolos de higiene serão seguidos à risca e apresentaram novas medidas de segurança.

"O Maracanã está preparado para voltar a receber jogos de futebol com público, seguindo à risca e cumprindo todos os protocolos exigidos pela Prefeitura do Rio nos três eventos-testes programados. O primeiro já acontecerá na partida Flamengo x Grêmio, marcada para as 21h30 desta quarta-feira (15/06), válida pelas quartas de final da Copa do Brasil.



Foram adotados vários protocolos para garantir a todos aqueles que estiverem trabalhando ou assistindo ao jogo desta quarta o máximo de segurança dentro e fora do estádio. Haverá orientação clara e visível de como os torcedores serão direcionados aos seus assentos. Além disso, totens com álcool em gel foram espalhados estrategicamente nas dependências do estádio, o mesmo acontecendo com lixeiras sinalizadas para dispensa de máscaras descartáveis.



Fora do estádio, um perímetro será montado pelo BEPE e somente torcedores com ingressos e pulseiras coloridas (identificando os setores norte, sul, leste e oeste) poderão passar. Na chegada ao estádio, o torcedor deverá estar com máscara facial e será permitida a entrada de recipientes com álcool em gel 70% (até 100 ml).



Como já ocorre normalmente em jogos sem público, cabines e bancadas de imprensa, trajeto dos jogadores, vestiários, bancos de reservas, túnel de acesso ao campo, delegacia, Juizado Especial Criminal (Jecrim), sala de equipes de segurança, banheiros e zona mista serão descontaminados no dia da partida.



O Maracanã sabe que sua maior responsabilidade hoje, além de proporcionar condições para um bom espetáculo de futebol, é garantir a segurança de todos presentes no estádio."

Divulgou, em nota, a equipe de comunicação do Maracanã.