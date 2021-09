Honda - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 14/09/2021 14:12

Rio - Pendurar as chuteiras? Que nada! Ex-Botafogo, o meia japonês Keisuke Honda foi apresentado pelo FK Suduva Marijampole, da Lituânia. Após breve passagem pelo futebol do Azerbaijão, o camisa quatro falou pela primeira vez como jogador do novo clube nesta terça-feira (14).

"Estou muito animado em estar aqui. Nunca estive aqui, é a primeira vez que visito a Lituânia. Quando recebi a proposta do Sduva, para ser honesto não sabia muito sobre o clube, pensei que aqui seria similar à Rússia, mas não é. Estou muito animado com estes novos desafios", disse Keisuke Honda em sua apresentação.

O Suduva lidera o campeonato da Lituânia com 55 pontos, quatro acima do Zalgiris, vice-líder. Apesar da boa vantagem, a nova equipe de Keisuke Honda tem três jogos a mais em relação ao principal adversário na luta pelo título.

Os lituanos chegaram a disputar a fase preliminar da UEFA Champions League, mas foram eliminados nos pênaltis para o Rakow, da Polônia. Este será o nono país de Keisuke Honda em toda a carreira como jogador profissional. O meia japonês acumula ainda passagens por Japão, Holanda, Rússia, Itália, México, Austrália, Brasil e Azerbaijão.