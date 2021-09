Edilson destaca que Flamengo 'já é campeão brasileiro' - Foto: Reprodução/Jogo Aberto

Edilson destaca que Flamengo 'já é campeão brasileiro'Foto: Reprodução/Jogo Aberto

Publicado 14/09/2021 15:20

Rio - Nesta terça-feira (14), o comentarista do programa "Jogo Aberto" da Band, Edilson, surpreendeu ao dizer que o Flamengo levantaria o troféu do Campeonato Brasileiro de novo. Além disso, o ex-jogador destacou que o Rubro-negro têm condições também de ganhar a Copa do Brasil, apesar de cravar que será disputado com o Atlético-MG.

"Todos estes times que estão disputando a Copa do Brasil têm que pensar na Copa do Brasil porque o Brasileiro o Flamengo já ganhou. Apesar de o Galo estar na frente, depois da vitória contra o Palmeiras não tem mais jeito: o Flamengo é campeão brasileiro", disse Edílson, no Jogo Aberto.



"O Flamengo pode ganhar a Copa do Brasil também, é claro, mas ali outros times vão brigar. Mas o Brasileiro o Flamengo ganha os dois jogos que tem a menos e ainda pega o Atlético em casa. Héverton, infelizmente eu fiz as contas e você vai ter que aceitar", completou o comentarista da Band.



No entanto, Héverton Guimarães rebate Edilson e destaca: "Só falta combinar com todos os adversários do Flamengo. Mas tudo bem. A gente até prefere ganhar assim", afirmou.