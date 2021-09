Denílson afirma que Flamengo 'não é o time ideal' para o Daniel Alves - Foto: Reprodução/Jogo Aberto

Publicado 14/09/2021 15:42

Rio - Nesta terça-feira (14), o comentarista Denílson, do programa "Jogo Aberto", da Band, reprovou a possível escolha do Flamengo pelo lateral-direito Daniel Alves. Além disso, diz que o Rubro-negro não é "o time ideal" para o jogador, ex-São Paulo, e que está bem servido com Isla e Rodinei.

"É um nome pesado e forte para um time que já tem muitos destes nomes. Mas acho que o Isla tem jogado bem, chegando à linha de fundo toda hora e bem fisicamente. O Rodinei, quando o substitui, não vai mal desde que voltou ao Inter. Se ainda há uma posição que o Flamengo precise contratar, não sei se é a lateral direita. Não acho o Flamengo ideal para o Dani por causa da posição", disse o comentarista do Jogo Aberto.



Em relação ao confronto do jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, contra o Grêmio, nesta quarta-feira, no Maracanã, Denílson criticou a possibilidade da partida ocorrer com 25 mil torcedores. "Não acho ético. Se não teve torcida no jogo de ida, não deveria ter no jogo de volta", concluiu o comentarista do Jogo Aberto.