Cristiano Ronaldo confere se a segurança atingida por uma bolada está bem - AFP

Cristiano Ronaldo confere se a segurança atingida por uma bolada está bemAFP

Publicado 14/09/2021 16:12

Quando entrou em campo na surpreendente derrota do Manchester United por 2 a 1 para o Young Boys, da Suíça, pela estreia na Liga dos Campeões, Cristiano Ronaldo alcançou mais um recorde. Ele se tornou o jogador com mais partidas na competição (181), ao lado do ex-goleiro Iker Casillas. Mas esse não foi o único momento marcante do dia. Antes, o craque português fez papel de socorrista após acertar uma bolada numa funcionária do estádio suíço.

A cena aconteceu durante o aquecimento dos jogadores. Segundo o jornal inglês 'The Sun', Cristiano Ronaldo errou um chute e a bola acertou a cabeça de uma segurança (steward) que estava no campo. Como ela caiu no chão e várias pessoas foram ajudá-la, o craque português também foi socorrê-la, além de pedir desculpas.



Ao se certificar que a mulher estava bem, Cristiano Ronaldo voltou para o aquecimento com os companheiros.