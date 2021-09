Publicado 16/09/2021 00:00

Caso chegue até as finais da Copa do Brasil e da Libertadores da América, o Flamengo terá uma receita na casa do bilhão. Apesar das dificuldades impostas pela pandemia, a diretoria do Fla pode alcançar o maior faturamento de sua história - próximo aos R$980 milhões. Tudo isso é fruto de um trabalho com responsabilidade de Rodolfo Landim e sua cúpula, que mantiveram o Flamengo no topo mesmo com tantas dificuldades. O céu é o limite para o time carioca!