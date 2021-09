Publicado 16/09/2021 00:00

Se antes o torcedor do Vasco não via uma luz no fim do túnel, a chegada do meia Nenê volta a encher o vascaíno de esperança. Bastante identificado com a torcida, o camisa 77 terá a missão de recolocar o cruzmaltino nos trilhos. Durante sua entrevista coletiva, Nenê não escondeu sua felicidade ao retornar ao clube, onde foi muito feliz durante a sua primeira passagem. Quem sabe a reação não comece já na noite de hoje.