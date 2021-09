Publicado 16/09/2021 00:00

A comoção do lateral direito Rafael, novo reforço do Botafogo, ao ser apresentado como novo jogador do clube mostra que ainda existe amor no futebol. Depois de 11 anos na Europa, Rafael é um tiro certo da diretoria do Botafogo. Esse espírito de amor pelo clube está cada vez mais escasso e o Glorioso contratou um jogador que, sem dúvida nenhuma, abriu mão de muita coisa para realizar seu sonho de criança.