Arena da Amazônia receberá confronto entre Brasil e UruguaiFoto: Reprodução
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Duelo em outubro será na Arena da Amazônia pelas Eliminatórias da Copa do Mundo
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