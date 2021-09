Arena da Amazônia receberá confronto entre Brasil e Uruguai - Foto: Reprodução

Arena da Amazônia receberá confronto entre Brasil e UruguaiFoto: Reprodução

Publicado 16/09/2021 12:43

Um mês depois de descartar o confronto Brasil x Uruguai pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, o governador do Amazonas, Wilson Lima, não apenas confirmou o duelo como também a presença de 30% de público na Arena da Amazônia. A declaração foi dada ao jornalista Fábio Melo, da Rede Amazônica Manaus, afiliada da TV Globo, nesta quinta-feira. Com isso, o duelo pela 12ª rodada representará o reencontro da Seleção com a torcida desde o início da pandemia no país, em março de 2020.

Como a capacidade do estádio de Manaus é de 44 mil pessoas, seriam liberadas pouco mais de 13 mil pessoas. Uma mudança drástica em apenas um mês. Afinal, em 16 de agosto, o governador Wilson Lima descartou a Arena da Amazônia para receber o clássico sul-americano por problemas na iluminação.



Entretanto, o governo fez manutenção de emergência recentemente. Para isso, interditou o estádio para reparos no gramado. Para repor os refletores queimados, foram emprestadas lâmpadas do estádio Ismael Benigno, também em Manaus.



A seleção enfrenta o Uruguai no dia 12 de outubro. Nesta data Fifa, os comandados de Tite também jogarão fora de casa contra Venezuela e Colômbia.