André Rizek garante que o Fluminense pode garantir uma vaga na Libertadores - Foto: Reprodução/SporTV

Publicado 16/09/2021 14:24

Rio - Após a eliminação do Fluminense para o Atlético-MG, na última quarta-feira, no jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, no Mineirão, o apresentador do Grupo Globo, André Rizek, destacou que o time do Tricolor foi "valente". Além disso, ressaltou que o clube carioca pode garantir de novo uma vaga na Libertadores na próxima temporada.

"O Fluminense tem um time (valente) nota 6,5. O Galo é nota 9. Tudo certo no confronto. O Atlético jogou melhor os dois jogos e mereceu. O Fluminense fez duelos parelhos, brigou até o fim. Se continuar assim, vai beliscar vaga na Libertadores do ano que vem, de novo", disse André Rizek, no Twitter.

Na próxima segunda-feira (20), o Fluminense enfrenta o Cuiabá, às 20h, na Arena Pantanal, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na tabela da Série A, o Tricolor ocupa a sétima colocação e soma 28 pontos.