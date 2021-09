Denílson critica atitude de Gabigol após discutir com Felipão - Foto: Reprodução/Jogo Aberto

Denílson critica atitude de Gabigol após discutir com FelipãoFoto: Reprodução/Jogo Aberto

Publicado 16/09/2021 14:56

Rio - Nesta quinta-feira (16), o comentarista Denílson, do "Jogo Aberto", da Band, criticou o atacante Gabigol, após o jogador ter discutido com o técnico Felipão, do Grêmio, durante o confronto pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil.

"Não dá para saber o que aconteceu ali, tem toda a adrenalina do jogo, mas faltou um pouco de respeito com o Felipão, que é um campeão do mundo. Se o Felipão falou algo ou não… Poxa. É um cara que você bate continência", disse o comentarista Denílson, do 'Jogo Aberto'.

Por outro lado, Denílson enaltece vitória do Flamengo sobre o Grêmio e destaca que o resultado era esperado para o comentarista. Além disso, elogia o desempenho dos atacantes Pedro e Michael,

"Apostei até em 3 a 0. Mais uma vez o Flamengo foi superior e tomou conta do jogo. Muito difícil levar um 4 a 0 em casa e reverter. Achei que o Grêmio entraria para não ser goleado de novo. “Acho que o Gabigol sai de campo contrariado porque já sentia que o Pedro iria fazer gol", brincou Renata Fan. “E o Michael tá com muita confiança. Isso faz a diferença dentro de campo", concluiu Denílson.