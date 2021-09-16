Denílson critica atitude de Gabigol após discutir com FelipãoFoto: Reprodução/Jogo Aberto
Denílson critica postura de Gabigol e dispara: 'Felipão é campeão do mundo e merece respeito'
Comentarista do 'Jogo Aberto' discorre sobre discussão entre o atacante do Flamengo e o técnico do Grêmio
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Rio de Janeiro surge como possível sede do Mundial de Clubes 2021
Secretário de Fazenda e de Planejamento do Rio de Janeiro, Pedro Paulo (DEM) afirma que cidade avalia possibilidade de se candidatar a ser sede do torneio organizado pela Fifa
André Rizek elogia elenco do Fluminense e destaca: 'Se continuar assim, belisca vaga na Libertadores de novo'
Apresentador do Grupo Globo diz que eliminação na Copa do Brasil era premeditada, mas ressalta desempenho competitivo do Tricolor
Gabriel Medina indica pausa em 2022: 'Quero me dar um tempo'
Surfista brasileiro diz que decisão ainda não foi tomada, mas considera, pela primeira vez desde que estreou na elite, perder etapas do Circuito Mundial para descansar
Fernandão é aprovado nos exames médicos antes de fechar com o Botafogo
Atacante de 34 anos foi bem avaliado pelo técnico Enderson Moreira
Sem Copa do Brasil, Fluminense busca recuperar jogadores para o Brasileiro
Tricolor teve muitos desfalques por problemas físicos nas últimas partidas
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