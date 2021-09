Rio, 07/07/2019 - Cristo Redentor com as cores do Brasil, após a seleção brasileira conquistar a Copa América de 2019 no Maracanã. Foto: Cléber Mendes/Agência O Dia - Cléber Mendes/Agência O Dia

Publicado 16/09/2021 14:40

Rio - Com a desistência do Japão em sediar o Mundial de Clubes em 2021, a Fifa avalia as alternativas para realizar o evento previsto para dezembro. Segundo Pedro Paulo (DEM), Secretário de Fazenda e de Planejamento do Rio de Janeiro, a cidade avalia a possibilidade de se candidatar a ser a nova sede do torneio.



A Africa do Sul também está interessada na possibilidade de sediar o Mundial.



"A gente acredita que a volta do público com os protocolos sendo seguidos, como o próprio secretário de saúde Daniel Soranz acompanhou, com responsabilidade, é possível voltar de forma ordeira. Não tenho dúvidas de que a estratégia estabelecida pelo prefeito Eduardo Paes e pela Prefeitura, é de retorno responsável não só do Maracanã, como do Engenhão também. E o Rio de Janeiro (fica) aberto para trazer novos eventos esportivos para a cidade. Estamos iniciando as discussões para que a final do Mundial de Clubes possa ser no Rio, à medida que Tóquio abriu mão. Estamos nos movimentando junto ao Flamengo (administrador do Maracanã), à CBF, e também junto à Fifa para que a cidade possa concorrer a sediar a final", disse Pedro Paulo à "Bandnews".

O Rio de Janeiro sediou Mundial de Clubes em 2000, e o Corinthians venceu o Vasco na decisão, no Maracanã. Desde então, o torneio organizado pela Fifa foi realizado oito vezes no Japão (2005, 2006, 2007, 2008, 2011, 2012, 2015 e 2016), quatro vezes nos Emirados Árabes (2009, 2010, 2017 e 2018), duas vezes no Marrocos (2013 e 2014), e duas vezes no Catar, nas edições de 2019 e 2020.



Nesta quarta-feira, o Maracanã voltou a receber um jogo com público após 533 dias. A operação da partida entre Flamengo e Grêmio, com 6,446 torcedores presentes, foi elogiada por autoridades e torcedores. Para a administração do estádio, que mobilizou 1.700 colaboradores, o balanço também foi positivo.

"Temos total condição, (temos) o Maracanã, o Engenhão. Tem vários jogos além da final. A cidade se colocará, sim, como postulante a sediar essa final. Temos experiência em sediar grande eventos, Copa do Mundo, Olimpíada. A cidade do Rio está absolutamente apta a sediar esses jogos. Com o Flamengo sendo um dos times que caminha para essa final, não tenho dúvidas de que seria uma alegria para o Brasil e para o carioca", afirmou o deputado Pedro Paulo (DEM).