Nathan Aké, à esquerda, está de luto pela morte do pai - AFP

Nathan Aké, à esquerda, está de luto pela morte do paiAFP

Publicado 16/09/2021 15:11

Manchester - A alegria pela impiedosa goleada por 6 a 3 do Manchester City sobre o RB Leipzig, na última quarta-feira, no Etihad Stadium, deu lugar ao luto para o zagueiro Nathan Aké. O holandês, de 26 anos, revelou a morte do pai, Moises Aké, minutos após marcar seu primeiro gol na Liga dos Campeões. Pelas redes sociais, ele prestou a última emocionada homenagem.



"As últimas semanas foram as mais difíceis da minha vida, meu pai estava muito doente e não havia mais tratamento possível. Tive a sorte de ter muito apoio da minha nova, família e amigos. Ontem, depois de um momento difícil, marquei meu primeiro gol na Liga dos Campeões, e poucos minutos depois ele faleceu pacificamente com minha mãe e meu irmão ao seu lado. Talvez fosse para ser, me ver jogar sempre o deixava orgulhoso e feliz. Eu sei que você está sempre comigo, você sempre estará no meu coração e este foi para você pai", escreveu Aké.

O gol do zagueiro abriu o caminho para a goleada do City em casa. Aké foi informado da morte apenas ao término do jogo e, imediatamente, foi liberado pelo clube. O pai do holandês enfrentava uma doença não revelada e o quadro era irreversível. Moises estava na companhia da mãe e do irmão de Aké.

Zagueiro do City, Aké revela que pai morreu logo após ele fazer um gol na Champions “Marquei meu primeiro gol na Liga dos Campeões, e poucos minutos depois ele faleceu pacificamente com minha mãe e meu irmão ao seu lado”, conta defensor holandês

Por Redação do ge — Manchester, Inglaterra