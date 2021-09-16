Nathan Aké, à esquerda, está de luto pela morte do paiAFP
"As últimas semanas foram as mais difíceis da minha vida, meu pai estava muito doente e não havia mais tratamento possível. Tive a sorte de ter muito apoio da minha nova, família e amigos. Ontem, depois de um momento difícil, marquei meu primeiro gol na Liga dos Campeões, e poucos minutos depois ele faleceu pacificamente com minha mãe e meu irmão ao seu lado. Talvez fosse para ser, me ver jogar sempre o deixava orgulhoso e feliz. Eu sei que você está sempre comigo, você sempre estará no meu coração e este foi para você pai", escreveu Aké.
Zagueiro do City, Aké revela que pai morreu logo após ele fazer um gol na Champions
“Marquei meu primeiro gol na Liga dos Campeões, e poucos minutos depois ele faleceu pacificamente com minha mãe e meu irmão ao seu lado”, conta defensor holandês
Por Redação do ge — Manchester, Inglaterra
O Manchester City estreou em grande estilo na Liga dos Campeões. Jogando em casa, o time de Pep Guardiola venceu o RB Leipzig por 6 a 3 (assista no vídeo acima). Mas nem tudo foi festa. Nesta quinta-feira, o zagueiro Nathan Aké, autor do gol no primeiro tempo que abriu o caminho para vitória, revelou que seu pai, Moise Aké, morreu logo após ele balançar as redes.
- As últimas semanas foram as mais difíceis da minha vida, meu pai estava muito doente e não havia mais tratamento possível. Tive a sorte de ter muito apoio da minha nova, família e amigos. Ontem, depois de um momento difícil, marquei meu primeiro gol na Liga dos Campeões, e poucos minutos depois ele faleceu pacificamente com minha mãe e meu irmão ao seu lado. Talvez fosse para ser, me ver jogar sempre o deixava orgulhoso e feliz. Eu sei que você está sempre comigo, você sempre estará no meu coração e este foi para você pai – escreveu Aké, zagueiro holandês de 26 anos, em sua conta oficial no Instagram.
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Nathan Aké faz depoimento emocionante após morte do pai — Foto: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM
Aké soube da notícia da morte do pai após a partida, mas preferiu não dividir com os restantes dos companheiros. Ele foi liberado dos treinos do Manchester City nos próximos dias. Há pouco mais de duas semanas, ele também havia pedido dispensa para acompanhar o pai.
Em relação a partida de nove gols, o técnico Pep Guardiola disse ter gostado do resultado e também exaltou a fase artilheira do City, que volta a campo no próximo sábado para encarar o Southampton pelo Campeonato Inglês.
- O primeiro jogo em casa foi importante vencer. Nove gols em um jogo é bom para todas as pessoas que estão assistindo. E também é bom ter dezessete gols nos últimos quatro jogos. Agora descansamos e nos preparamos para o Southampton.
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