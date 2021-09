Revelado na base da própria Juventus, Kean volta a Turim mais maduro e com a missão de preencher a lacuna deixada por CR7 - Juventus/Divulgação

Publicado 16/09/2021 21:08

Turim - Vestir a camisa da Juventus não é novidade para Moise Kean. Revelado nas categorias de base da Velha Senhora, o atacante, de 21 anos, foi repatriado com a missão de preencher a lacuna deixada pelo astro português Cristiano Ronaldo, que surpreendeu o mercado na janela de transferências com a volta para o Manchester United. Oficialmente apresentado nesta quinta-feira, Kean não se intimidou com a pressão de substituir CR7.

"Estou muito feliz. Não é pesado para mim. Chego para dar uma grande ajuda porque esta é a equipe com a qual cresci e onde tive grandes momentos. Não sinto outro peso senão a responsabilidade de vestir a camisa da Juventus. Estou aqui para jogar", destacou o atacante italiano.

Negociado com o Everton em 2019, Kean volta a Turim depois de uma passagem pelo Paris Saint-Germain. Emprestado pelo clube inglês, espera retomar a jornada precocemente interrompida pela venda. Em casa, chega ciente dos número de CR7 com a camisa da Juventus: 101 gols em 134 nas últimas três temporadas.



"Para um cara da minha idade, tenho a sorte de ter tido a chance de conhecer muitas ligas, como na Inglaterra e na França. Voltei com muita bagagem e isso me ajudou muito. Foram ótimas experiências e aprendi muito, coisas que não conhecia do mundo do futebol", destacou Kean.