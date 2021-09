Sormani critica atitude de Gabigol e diz que 'é hora de dar basta' no jogador - Foto: Reprodução/Bate-Bola Debate

Publicado 16/09/2021 15:29

Rio - Nesta quinta-feira (16), o comentarista Fábio Sormani criticou a atitude do atacante Gabigol após discutir com o técnico Felipão, durante o confronto entre Flamengo e Grêmio, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Na ocasião, o Rubro-negro venceu o Tricolor Gaúcho por 2 a 0 e ampliou no placar agregado por 6 a 0.

"É chegado o momento de alguém dar um basta no Gabriel. Eu sou muito fã dele, todo mundo sabe, mas é preciso dar um basta. Ele (Renato Gaúcho) precisa chegar e falar: "Quem manda aqui sou eu", mas não do jeito dele, que o jogador leva na brincadeira. Ele precisa pegar e falar: "Vai ficar no banco por causa do que você fez". Ele precisa dar um basta. O Gabriel não é maior que o Flamengo. O Renato precisa dar um basta, porque a diretoria é frouxa, eles não punem, eles são coniventes e, já que a diretoria é conivente, o Renato tem que agir e botar no banco, se não aceitar, vai pra diretoria resolver", disse o comentarista Sormani no 'Bate-Bola debate'.

Na ocasião, o atacante Gabigol ficou bastante insatisfeito após saber que seria substituído durante a partida e chamou a atenção ao demonstrar bastante irritação. Em seguida, ocorreu a discussão com o técnico Felipão, do Grêmio, onde acarretou a repercussão.