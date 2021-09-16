Sormani critica atitude de Gabigol e diz que 'é hora de dar basta' no jogadorFoto: Reprodução/Bate-Bola Debate
Sormani afirma que 'é hora de dar basta em Gabigol' após discussão com Felipão
Comentarista da ESPN criticou a postura do atacante do Flamengo no programa 'Bate-Bola debate'
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De luto, Nathan Aké confidenciou que o pai, Moises Aké, estava doente e faleceu pacificamente em casa ao lado da mãe e do irmão
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Rio de Janeiro surge como possível sede do Mundial de Clubes 2021
Secretário de Fazenda e de Planejamento do Rio de Janeiro, Pedro Paulo (DEM) afirma que cidade avalia possibilidade de se candidatar a ser sede do torneio organizado pela Fifa
André Rizek elogia elenco do Fluminense e destaca: 'Se continuar assim, belisca vaga na Libertadores de novo'
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