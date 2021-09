Coman vive bom momento no Bayern de Munique - AFP

Coman vive bom momento no Bayern de MuniqueAFP

Publicado 17/09/2021 18:42

Aos 25 anos, Kingsley Coman passou por uma cirurgia para tratar uma arritmia cardíaca. O atacante do Bayern de Munique e da seleção da França inicialmente ficará fora dos treinos por pelo menos duas semanas, já que o procedimento foi bem-sucedido e de invasão mínima no corpo.

Quem confirmou a cirurgia foi o técnico do Bayern, Julian Nagelsmann. "Ele tinha batimentos cardíacos ligeiramente irregulares, uma pequena irregularidade cardíaca. Fizemos um ECG de longa duração e depois a cirurgia. Ele está muito bem e com poucas dores".



Autor do gol da vitória do Bayern de Munique na final da Liga dos Campeões de 2020, contra o PSG, Coman sofre com problemas de lesões ao longo da carreira. Aos 25 anos, ele vive bom momento pelo clube alemão, onde está desde 2015.