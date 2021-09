Rescisão de Roger Machado com Fluminense é publicada no BID após um mês da demissão - Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Rescisão de Roger Machado com Fluminense é publicada no BID após um mês da demissãoFoto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 17/09/2021 18:14

Rio - Nesta sexta-feira (17), a rescisão do técnico Roger Machado com o Fluminense, foi publicada no BID (Boletim Informativo Diário), após um mês da demissão. Na ocasião, o treinador foi demitido no dia seguinte após a eliminação do Tricolor para o Barcelona de Guayaquil, na Libertadores.

Em entrevista coletiva, concedida nesta sexta, o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt foi questionado sobre a demissão de Roger Machado e situação da rescisão de contrato.

"Avaliamos o contexto do que já vivemos, do planejamento que temos, sempre de médio a longo prazo. Quando trouxemos o Odair, ele pediu dois anos e demos de um. Perdemos ele no meio do trabalho porque era um contrato curto. Optamos em fazer um contrato mais longo com o próximo treinador, porque acredito em trabalhos longos. No ano passado o Abel Braga chegou desacreditado no Inter, terminou como vice-campeão, já tinha outro grande treinador contratado e agora faz um ano aquém do esperado", disse o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt.

"Fizemos um contrato de dois anos porque acreditávamos no trabalho e tínhamos medo de perder. Foram divulgadas multas fora da realidade, existia uma multa de meio do caminho, fizemos um acordo. Quitamos recentemente a multa do Diniz, que saiu em 2019, algumas coisas de rescisão do Odair estamos pagando e concluindo. Vamos pagar a multa do Roger de forma parcelada", concluiu.