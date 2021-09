Destaque do Uruguai na última convocação, Arrascaeta está em alta com o técnico Óscar Tabárez - Reprodução

Destaque do Uruguai na última convocação, Arrascaeta está em alta com o técnico Óscar TabárezReprodução

Publicado 17/09/2021 19:26

Montevidéu - O Uruguai anunciou nesta sexta-feira os convocados para a rodada tripla das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022, no Catar. Além da consagrada dupla de ataque formada por Edinson Cavani, do Manchester United, e Luis Suárez, do Atlético de Madrid, outros três nomes bem conhecidos do torcedor brasileiro estão na lista: Arrascaeta, do Flamengo, Joaquin Piquerez, do Palmeiras, e David Terans, do Athletico-PR.

Desfalques contra Bolívia, Peru e Equador, Cavani e Suárez estão de volta e aumentam o leque de opções do técnico Óscar Tabárez contra Colômbia, no dia 7 de outubro, Argentina, no dia 10, e Brasil, no dia 14. Assim como a CBF, a Federação de Futebol do Uruguai conta com a liberação dos jogadores que atuam na Inglaterra para poder contar com o reforço de Cavani.

Autor de três gols nas últimas três rodadas das Eliminatórias, Arrascaeta está em alta. A princípio, ele desfalca o Flamengo contra o Fortaleza, dia 9, no Castelão, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. As datas dos jogos da rodada seguinte ainda não foram confirmadas.

O Uruguai ocupa o terceiro lugar, com 15 pontos conquistados em nove jogos. Na última rodada, venceu o Equador por 1 a 0, no dia 9 de setembro.