Publicado 21/09/2021 00:00

O futebol do Rio de Janeiro teve a oportunidade, no último fim de semana, de encaminhar o acesso de dois clubes em campeonatos nacionais. Na Série D, o Bangu foi eliminado nos pênaltis pelo Joinville e não terá calendário na próxima temporada. Já o Volta Redonda apenas empatou com o Floresta e, agora, precisa vencer o seu jogo e torcer por um tropeço de Ferroviário, Botafogo-PB e Manaus para avançar na Série C.