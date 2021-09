Flamengo segue com desfalques para jogo da Libertadores - Alexandre Vidal/Flamengo

O Flamengo tem o jogo mais importante da temporada, até o momento, nesta quarta-feira. A equipe carioca, que perdeu para o Grêmio no último final de semana, não pode cometer os mesmos erros amanhã, contra o Barcelona-EQU, pela Libertadores. Mesmo com os desfalques de Arrascaeta e Filipe Luís, Renato precisa reorganizar a equipe para que o rubro-negro faça um bom resultado no Brasil e encaminhe sua passagem para a final.