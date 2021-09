Publicado 21/09/2021 00:00

A vitória do Botafogo diante do Náutico deixou o Glorioso, pela primeira vez na temporada, com uma boa folga para o quinto colocado. Na terceira posição, com 44 pontos, a comissão técnica do alvinegro começa a fazer as contas para o acesso. Nas últimas quatro edições, a pontuação mínima para o acesso foi de 60 pontos. Para o Botafogo, mais seis vitórias nos últimos 14 jogos são suficientes para o retorno à elite do futebol brasileiro.