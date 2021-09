Luto - Reprodução

Publicado 21/09/2021 14:55

Canadá - Uma notícia triste para o esporte norte-americano. O jogador de futebol americano, Francis Perron, de apenas 25 anos, morreu no último sábado, após ter disputado a primeira partida da temporada. Ele defendia a Universidade de Ottawa, do Canadá, e atuava como linebacker.



No último domingo, o reitor da universidade, Jacques Fremont, lamentou o ocorrido em uma mensagem pública. "No fim de semana, Francis Perron, um de nossos alunos de Engenharia Mecânica e linebacker em sua quinta temporada no futebol Gee-Gees, morreu pouco depois de um jogo entre Ottawa e a Universidade de Toronto", disse.

O jovem chegou aos Gee-Gees em 2017. No confronto de sábado, sua equipe acabou derrotada por 11 a 10. A causa da morte não foi revelada até este momento. O reitor disse que a morte do jovem terá um grande impacto na equipe e na comunidade dos Gee-Gees e que eles planejam realizar um serviço memorial nas próximas semanas.



"Em nome da Universidade de Ottawa, ofereço minhas condolências a sua família, amigos e entes queridos. Os pensamentos de todos os membros da nossa comunidade estão com você", completou.