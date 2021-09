Carlos Sainz Jr em ação no GP da Itália de Fórmula 1, na pista de Monza - AFP

Publicado 21/09/2021 12:47

Em sua primeira temporada na Ferrari, Carlos Sainz tem a concorrência do companheiro Charles Leclerc, grande esperança da equipe italiana de Fórmula 1. Mas o piloto espanhol avisou que não pretende ser apenas um escudeiro e fez referência ao brasileiro Rubens Barrichello, que durante anos fez o papel de segundo piloto do heptacampeão Michael Schumacher.

"Eu ficaria feliz sendo um Barrichello como Schumacher? Não, claramente não. Eu quero ser campeão mundial com a Ferrari. É para isso que me esforço todos os dias, mas o tempo vai dizer se vou ou não conquistar isso", disse Carlos Sainz ao jornal espanhol 'As'.



"Há coisas sobre a Ferrari que não acontecem em outras equipes. Vejo o especial de ser piloto da Ferrari, como poder dar uma carona para minha família em uma F1 tripla, ou entrar em uma Ferrari clássica em Fiorano".



Nesta temporada, Sainz está atrás de Leclerc no Mundial de Pilotos, mas vem correndo próximo do companheiro. Tanto que a diferença entre os dois na tabela é de apenas 6,5 pontos.