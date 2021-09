Luto - Reprodução

Publicado 21/09/2021 12:30

Paraná - Uma notícia triste para o esporte brasileiro. O lutador Lucas Gabriel Peres, de apenas 22 anos, morreu no último sábado após ficar uma semana internado em um hospital de Sarandi, na região norte do Paraná. Ele foi hospitalizado após participar de uma competição no último dia 11. As informações são do portal "G1".

De acordo com o Instituto Médico-Legal (IML) a declaração de óbito do jovem consta traumatismo craniano. O esportista disputava a modalidade K1 de artes marciais e participou de um torneio em Maringá, no Paraná. De acordo com o testemunhas, ele participou da luta e, depois que deixou o local da competição, começou a se sentir mal com dores de cabeça.



Depois da competição, Lucas foi levado pela família a um hospital de Campo Mourão. O estado de saúde do atleta se agravou e ele foi transferido para o Hospital Metropolitano de Sarandi. A situação dele se agravou e Lucas morreu no último sábado.