Técnico Jorge Jesus tem bom início de temporada pelo Benfica - AFP

Publicado 21/09/2021 16:40

O início de temporada de Jorge Jesus não poderia ser melhor pelo Benfica. Se na semana passada ele igualou uma marca de 10 anos, na segunda-feira ele alcançou novo recorde pelo clube. Com o 3 a 1 sobre o Boavista, o treinador chegou à sexta vitória seguida no início do Campeonato Português, assim como em 1982/1983.

Líder isolado com quatro pontos de vantagem sobre Porto e Sporting, o Benfica não ganhava as seis primeiras rodadas desde que era comandado pelo sueco Sven-Goran Eriksson, há quase 40 anos. Além disso, segundo levantamento do jornal 'A Bola', foi apenas a décima vez na história que o clube marcou dois ou mais gols em cada um dos seis jogos do início do campeonato. Em duas delas, o técnico ex-Flamengo também estava no comando, inclusive na última (2012/13).



Na semana passada, Jorge Jesus já havia igualado uma marca sua e que durava 10 anos no Benfica, que era ficar invicto nas 10 primeiras partidas da temporada (contando Liga dos Campeões). Ele agora está 11 jogos sem perder.