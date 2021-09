Após a saída do São Paulo, o nome de Daniel Alves começou a ser ventilado em clubes nacionais e europeus - Lucas Figueiredo/CBF

Após a saída do São Paulo, o nome de Daniel Alves começou a ser ventilado em clubes nacionais e europeusLucas Figueiredo/CBF

Publicado 21/09/2021 15:19

Fora do São Paulo e movimentando o mercado com clubes como Flamengo, Fluminense e Athletico-PR interessados, Daniel Alves brincou sobre uma possível aposentadoria no momento. O lateral postou em sua conta de Twitter uma montagem com vários troféus que conquistou na carreira e avisou que ainda faltavam alguns antes de deixar os gramados.

"So faltam alguns mais e penduro as chuteiras!!", escreveu.



So faltam alguns mais e penduro as chuteiras!!#SorryNotSorry pic.twitter.com/XYFGhTEUGb — Daniel Alves (@DaniAlvesD2) September 21, 2021

Na última semana, Daniel Alves rescindiu com o São Paulo, que deve quase R$ 20 milhões, a serem pagos até 2024. Livre no mercado, o experiente jogador de 38 anos avalia para onde irá e segue com o objetivo de disputar a Copa do Mundo de 2022.



Daniel Alves é o maior vencedor de títulos no futebol, com 42 conquistas. As últimas foram o Paulista pelo São Paulo e a medalha de ouro com a seleção olímpica.