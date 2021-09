Confusão envolvendo torcedores do Lens e Lille - Reprodução

Confusão envolvendo torcedores do Lens e LilleReprodução

Publicado 22/09/2021 16:00

Rio - A partida entre Lille e Lens ainda tem dado o que falar. Além da briga entre torcedores que marcou o jogo, um torcedor do Lille está enfrentando um ano de prisão e uma multa de 13 mil libras (cerca de R$ 94,1 mil na cotação atual) depois de se masturbar na frente da torcida dos Lens durante a partida do último sábado.

O cidadão, não identificado, foi fotografado durante o ato, onde mostrava sua genitália para os torcedores do Lens que estavam na arquibancada ao lado. Segundo o jornal francês La Voix du Nord, esse ato é considerado crime e podem ser punidos com um ano de prisão e multa de 13 mil libras.

Relembre as outras confusões

Durante a partida, ultras do Lens invadiram o gramado e partiram em direção à torcida do Lille, causando grande alvoroço e inclusive, atrasou o início do segundo tempo. Ao todo, seis pessoas se feriram na confusão.

Como se isso não bastasse, a polícia local também conduz uma investigação sobre lançamento de objetos e uma saudação de cunho nazista que veio do lado do Lille. Diante dessa situação, o LFP - comitê disciplinar - puniu o Lens em dois jogos sem torcida no estádio.