De volta ao Manchester United, Cristiano Ronaldo se torna o jogador de futebol mais bem pago do mundo AFP

Publicado 22/09/2021 16:16

Nova Iorque - A volta à Inglaterra fez muito bem às finanças de Cristiano Ronaldo. De acordo o estudo anual da 'Forbes', tradicional revista de negócios dos Estados Unidos, o novo reforço do Manchester United lidera a lista de jogadores de futebol mais bem pagos do mundo, com ganhos de R$ 660,4 milhões, entre salário e patrocínio.

Único brasileiro no top 10, Neymar, do Paris Saint-Germain, aparece em terceiro na lista, com uma receita de R$ 501,9 milhões: R$ 396 de salário e R$ 105 de patrocínio. Lionel Messi, novo companheiro de clube na capital da França, e o segundo na lista, com vencimentos R$ 581,1 milhões. De volta ao United, CR7, entre salário e bônus, recebe cerca de 70 milhões de dólares, cerca de R$ 369,4 milhões, além de R$ 291 milhões em contratos de patrocínio como o da Nike.

Completam o Top 10: Kylian Mbappé, do Paris Saint-Germain, em quarto, com R$ 227,1 milhões; Mohamed Salah, do Liverpool, com R$ 216,6 milhões; Robert Lewandowski, do Bayern de Munique, R$ 184,9 milhões; Andres Iniesta, do Vissel Kobe, R$ 184,9 milhões; Paul Pogba, do Manchester United, R$ 179,6 milhões; Gareth Bale, do Real Madrid, R$ 169 milhões; Eden Hazard, do Real Madrid, R$ 153,2 milhões.