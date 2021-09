Luto - Reprodução

Luto Reprodução

Publicado 22/09/2021 16:30

Rio - O jogador de futsal Rude, bastante conhecido no esporte cearense, morreu na manhã desta quarta, no estado nordestino. Ele estava internado há mais de um mês em um hospital local e acabou não resistindo a uma parada cardíaca.

O atleta havia sofrido um acidente de moto no último mês e estava internado desde então, até que o quadro se agravou e ele não resistiu. Rude passou por clubes importantes do futsal cearense como: Sumov, Horizonte, Eusébio e Crateús.

Rude era casado e tinha um filho. Ele também atuou pelo Umurama Futsal, do Pará, que prestou condolências ao jogador em suas redes sociais. "É com grande tristeza que hoje nos despedimos do nosso eterno craque Rude, foi atleta da AFSU por algumas temporadas e sagrou-se Campeão Paranaense com o nosso Umuarama. Que Deus conforte o coração da família e o receba no paraíso!!! Gratidão Rude por toda a dedicação para com nossa AFSU. Descanse em paz!", disse a nota.