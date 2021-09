Pelé segue em recuperação - Reprodução

Pelé segue em recuperaçãoReprodução

Publicado 26/09/2021 16:49

Internado no Hospital Albert Einstein enquanto se recupera da cirurgia para retirada de um tumor, Rei Pelé homenageou Lewis Hamilton pela marca histórica alcançada neste domingo. No topo do pódio mais uma vez, o piloto britânico assumiu a liderança do Mundial de F-1 e, de quebra, ainda chegou à marca de 100 vitórias na carreira no GP da Rússia.

"Você é 100 vezes incrível, Lewis Hamilton", escreveu Pelé em seu Instagram, com uma foto do piloto segurando o troféu.



Antenado ao mundo dos esportes, Pelé tem o estado de saúde atualizado pela filha Kely Nascimento. Em plena recuperação, o eterno camisa 10 já apareceu cantando o hino do Santos e acompanhando Marta em uma partida da Seleção Brasileira feminina. No sábado, ele ainda parabenizou Messi por ultrapassá-lo em número de gols por seleções.



Estado de saúde

Pelé deu entrada no hospital em 31/7 para a realização de exames que foram adiados por conta das prevenções contra a Covid-19, segundo ele divulgou em rede social. A expectativa era de que Pelé tivesse o devido acompanhamento médico para a bateria de exames. Ele chegou, inclusive, a brincar com a situação no Instagram: "Não jogo no domingo".

Pelé vem sofrendo de problemas de saúde após uma cirurgia no quadril, o que vem dificultando locomoção, desde 2018. Em documentário da Netflix, gravado recentemente, o Rei aparece sempre junto a uma cadeira de rodas. O ídolo do futebol mundial, que completará 81 anos no dia 23 de outubro, também realizou uma cirurgia de retirada de um cálculo renal em 2019.