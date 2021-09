Baresi afirma que atual time da seleção brasileira não é 'espetacular' - Foto: Reprodução/YouTube

Publicado 27/09/2021 17:09

Rio - Em entrevista ao "O Globo", no último domingo, o ex-jogador e ídolo do Milan, Franco Baresi, afirma que o atual time da seleção brasileira comandada pelo Tite não é "espetacular". Por outro lado, destaca que está entre as equipes favoritas para conquistar a Copa do Mundo de 2022.

"Não acompanho muito, mas vejo que talvez essa seleção não seja uma das mais extraordinárias, mais espetaculares. Mas o Brasil sempre merece ser respeitado", disse Baresi, ao O Globo.

Além disso, Baresi aproveitou para desejar melhoras a Pelé, que se recupera de uma cirurgia para retirada de um tumor no cólon, parte do intestino. "Espero que ele consiga se recuperar logo. O Pelé é o futebol. Espero que a cura chegue logo para ele. As imagens do Pelé sempre me inspiraram e fizeram me apaixonar pelo futebol", concluiu.