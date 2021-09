Ben Zobrist com a ex-esposa, a cantora evangélica Julianna Zobrist, e o pastor Byron Yawn - Reprodução

Ben Zobrist com a ex-esposa, a cantora evangélica Julianna Zobrist, e o pastor Byron Yawn Reprodução

Publicado 28/09/2021 13:13

Rio - Um escândalo sexual vem agitando as manchetes esportivas dos Estados Unidos. O ex-jogador de beisebol, Ben Zobrist, está processando o pastor Byron Yawn, líder de uma congregação evangélica do país, por ele ter mantido um relacionamento amoroso com a sua ex-esposa Julianna Zobrist, que é cantora gospel. Além da traição, o ex-atleta acusa o líder religioso de ter fraudado sua instituição de caridade.

Ben, de 40 anos, encerrou sua carreira no beisebol em 2019. Ele passou por Tampa Bay Devil Rays, Oakland Athletics, Kansas City Royals e Chicago Cubs, tendo sido duas vezes campeão da World Series, principal torneio da organização MLB.

O ex-jogador e a cantora evangélica Julianna Zobrist estavam casados desde 2005 e são pais de três crianças. O processo movido pelo ex-atleta contra o pastor Byron Yawn foi noticiado pelo site Ace ShowBiz.. Zobrist está pedindo US$ 6 milhões (cerca de R$ 32,58 milhões) em indenização.



Os documentos do processo, apresentados pelos advogados do ex-jogador afirmam que que Byron "se aproveitou de seu papel como conselheiro ministerial, violou e traiu a confiança depositada nele, infringiu acordos financeiros e fez uso de sua função como conselheiro para se envolver em uma relação sexual com a esposa [de Ben]".



Os advogados do ex-atleta alegam que o relacionamento secreto da cantora com Yawn ocorreu entre o início de 2019 e o começo de 2020, período no qual o pastor atuou como conselheiro matrimonial do casal.