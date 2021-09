Mavys Álvarez - Reprodução

Publicado 28/09/2021 16:50 | Atualizado 28/09/2021 16:50

Rio - Diego Maradona, que nos deixou ano passado aos 60 anos, foi uma lenda do futebol e também viveu momentos bastante inusitados fora do campo. Um deles aconteceu em 2000, quando aos 40 anos namorou uma jovem de apenas 16 anos. Em entrevista à emissora América Tevé, dos Estados Unidos, a cubana Mavys Álvarez, ex-do craque falou sobre como foi o relacionamento com o "Pibe".

"Minha mãe não aceitou nada bem. Nem meu pai. Mas nessa idade a pessoa costuma ser muito rebelde e não leva em conta os critérios dos pais. A vida com Maradona era muito louca: festas, boates. Ele me levava para comer. Nunca imaginei que mais tarde iria entrar nas drogas das quais me custou tanto trabalho para sair", revelou.

Hoje aos 36 anos, ela revela que o relacionamento com o craque acabou tendo consequências em sua vida. "Depois de todos esses anos, sinto pena de mim mesma sabendo que tinha 16 anos e fiz parte disso tudo. Mas foi mais uma experiência que tive na vida. Não escolhemos o que temos para viver. Eu simplesmente me empolguei."



Ela afirmou que gostou bastante da relação com Maradona, apesar de ter sido um relacionamento bem diferente. "Eu era uma criança. Não tinha maldade nenhuma. Ele era um estrangeiro, um homem rico e havia me notado. Eu não podia dizer 'não. Eu gostei dele. Fiquei deslumbrada. Foi uma relação consensual", disse.