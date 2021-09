Pelé publica vídeo de exercício com bola em hospital - Foto: Reprodução/Instagram

Publicado 28/09/2021 18:20

Rio - Nesta terça-feira (29), o ex-jogador Pelé postou um vídeo de exercício com bola no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. O Rei se recupera de uma cirurgia para retirada de tumor no cólon, parte do intestino.

"A fisioterapeuta Kamila está me auxiliando no aquecimento para voltar aos gramados. Não importa o tamanho do desafio. O segredo é comemorar a cada pequena vitória no caminho", disse Kely Nascimento, filha de Pelé.



A filha de Pelé, Kely Nascimento, compartilha diariamente fotos e vídeos do pai se recuperando no quarto do hospital. Na última segunda-feira, foi publicada uma foto do Rei com o cabelo pintado. Na sexta-feira passada, o ex-jogador estava jogando cartas e na quinta-feira, Pelé agradeceu aos enfermeiros do Hospital Albert Einstein, que vêm ajudando na sua recuperação.