Messi recebe o abraço de Neymar após marcar o primeiro gol com a camisa do PSG - AFP

Publicado 28/09/2021 18:19

Paris - Lionel Messi comemorou gol pela primeira vez com a camisa do Paris Saint-Germain. E foi uma pintura. Arrancada, tabela com Mbappé, e bola no ângulo do Manchester City. Num jogo duro com os ingleses, no qual os franceses passaram enorme sufoco, a estrela do argentino brilhou para tranquilizar a partida em momento de enorme sufoco e para colocar o time na liderança do Grupo A com vitória por 2 a 0.

O argentino se destacou pelo gol bonito, seu 121° na Liga dos Campeões. Mas outro herói da primeira vitória do Paris Saint-Germain na competição foi o italiano Donnarumma. O goleiro estreou no torneio fazendo grandes defesas. Os ingleses criaram muitas chances para empatar e até carimbaram o travessão duas vezes.

Depois de estreia frustrante contra o Brugge, com empate por 1 a 1 na Bélgica, mais uma vez a apresentação do PSG foi distante da esperada para quem figura como um dos grandes favoritos à taça. Com o gol cedo, a equipe ficou quase o tempo todo na defesa passando aperto. Messi, em rara arrancada na etapa final, decidiu. Mas ainda carece de ritmo de jogo.

Depois de polêmicas com escalações e substituição, o técnico Maurício Pochettino não quis saber de confusão. Mandou a campo o goleiro italiano Donnarumma, enfim, como titular, e o trio Messi, Neymar e Mbappé juntos após três partidas. Dos grandes reforços, apenas Sérgio Ramos, ainda em recuperação de lesão, era ausência.

Do olho lado, o espanhol Pep Guardiola optou por Mahrez, De Bruyne e Sterling desde o início. Sobrou para Gabriel Jesus, de volta à reserva após belo início de temporada. O volante Fernandinho também era opção.

Com seus astros em campo, o torcedor do PSG não custou a fazer festa. O grito de gol no Parque dos Príncipes demorou apenas sete minutos para sair. E depois de a bola passar pelo trio mágico. Mbappé e Messi trabalharam pela direita até o francês rolar para trás. Neymar, na hora de estufar as redes, deixou a bola escapar, mas Gueye apareceu bem e mandou no ângulo. O volante somou seu quarto gol na temporada. É artilheiro da equipe ao lado de Mbappé.

Depois de mostrar toda sua revolta com punição de Lucas Paquetá, que recebeu cartão amarelo no Campeonato Francês após dar uma "lambreta" num rival, Neymar resolveu "peitar" a arbitragem num confronto continental ao também protagonizar o lance. Na Liga dos Campeões o árbitro viu o lance como jogada comum. E o marcador do time inglês sequer reclamou no lance plástico.

A desvantagem obrigou o City a sair da defesa. E de maneira imponente. Os ingleses equilibraram o confronto e criaram boas chances para igualar o resultado. Na melhor delas, De Bruyne cruzou e Sterling cabeceou no travessão. No rebote, livre, Bernardo Silva novamente parou no travessão. O PSG levava sufoco em sua casa e as defesas de Donnarumma garantiram a vantagem no placar - parou Cancelo e Rúben Dias.

Com Neymar e Mbappé ajudando bastante na marcação, o PSG terminou a primeira etapa espremido na defesa e com os visitantes bem melhores. A derrota por placar mínimo não retratava a apresentação do City, que merecia melhor sorte pelo produzido.

A volta dos vestiários foi justamente igual aos minutos finais do primeiro tempo. Ataque inglês x defesa francesa. Sterling podia empatar, mas errou o alvo e logo a seguir lá estava Donnarumma fazendo milagre.

O PSG passou mais da metade da etapa sem conseguir passar do meio. Se defendia de todas as forças até acertar um contragolpe certeiro e mortal. Messi mostrou a frieza de sempre para mandar no ângulo e garantir os três pontos numa partida bastante difícil.

No outro jogo do Grupo A, o Brugge mostrou que seu empate com o PSG não foi um acaso. Mesmo na Alemanha, não se intimidou com o RB Leipzig e buscou uma grande virada. Nkunku fez 1 a 0 com somente cinco minutos, passando a falsa impressão que os donos da casa buscariam reabilitação após estreia com derrota.

Os belgas, porém, mostraram força e reagiram antes mesmo do intervalo, com gols de Vanaken e Rits. Na etapa final bastou levantar o paredão defensivo para subir aos mesmos quatro pontos do PSG. O City soma três e o RB Leipzig segue sem nenhum.

100% DE APROVEITAMENTO - O Borussia Dortmund somou a segunda vitória após fazer 1 a 0 sobre o Sporting no Signal Iduna Park. Os alemães figuram no segundo lugar do Grupo C, atrás do Ajax no saldo de gols. Malen fez o gol solitário sobre os portugueses.