Os jogadores do Sheriff fazem a festa em pleno Santiago Bernabeu após a confirmação da vitória por 2 a 1 sobre o Real - AFP

Os jogadores do Sheriff fazem a festa em pleno Santiago Bernabeu após a confirmação da vitória por 2 a 1 sobre o RealAFP

Publicado 28/09/2021 18:48

Madri - Maior vencedor da Liga dos Campeões, com 13 conquistas, o Real Madrid sucumbiu ao modesto Sheriff, da Moldávia, que, em pleno Santiago Bernabeu, venceu por 2 a 1 o confronto, assumindo a liderança isolada do Grupo D. Yakhshiboev e Thill, aos 44 do segundo tempo, marcaram os gols da vitória. Benzema converteu o pênalti sofrido pelo brasileiro Vinicius Junior e diminuiu para os donos da casa.

Em sua estreia na fase de grupos da competição, o Sheriff fez história nesta terça-feira. Com muita aplicação na marcação e uma ótima atuação do goleiro grego Giorgos Athanasiadis, os visitantes suportaram a pressão, apesar das boas chances nos pés de Benzema, Vinicius Junior, Hazard, Modric e Rodrygo.

Com as vitória sobre Shakhtar Donetsk, na estreia, e Real Madrid, o Sheriff assumiu a liderança isolada do Grupo D, com 100% em duas rodadas. O Real, com três pontos, aparece em em segundo, seguido por Inter de Milão e Shakhtar, com um ponto.