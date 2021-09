Neymar posta foto ao lado de Messi e Mbappé - Foto: Reprodução/Instagram

Publicado 28/09/2021 19:29

Rio - Nesta terça-feira (29), após a vitória do PSG por 2 a 0 sobre o Manchester City, no Parc des Princes, pela segunda rodada da fase de grupos da Champions League, o atacante Neymar publicou uma foto ao lado de Lionel Messi e Kylian Mbappé. Em seguida, o zagueiro Thiago Silva, do Chelsea, comentou a postagem e chamou a atenção dos internautas.

"Espero não encontrar vocês tão cedo, Neymar. Deus me livre", disse Thiago Silva, zagueiro do Chelsea. Além do jogador, outras personalidades, como por exemplo, Mumuzinho, Bruninho, do vôlei, Deco e até a medalhista olímpica no skate, Rayssa Leal, comentaram a publicação.

A partida foi especial para o meia-atacante argentino, que marcou o seu primeiro gol com a camisa do PSG. Na ocasião, Messi comemorou e exaltou os três pontos conquistados sobre o Manchester City, comandado pelo técnico Pep Guardiola.

"A gente está jogando mais, estamos nos conhecendo. Vamos crescer. Entre a gente, vamos aumentar o nível de jogo. Jogamos bem e temos que tentar manter esse jogo, que nos vai dar resultado no final. Temos que manter e controlar a partida do nosso jeito", disse o meia-atacante Lionel Messi, do PSG, ao 'TNT Sports'.