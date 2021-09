Capa da Playboy detona convocação de jogador de clube da Série A para seleção

Rio - A modelo chilena Daniella Chavez é muito famosa em seu país, sendo por três vezes capa da revista Playboy. Além da beleza, a musa também se destaca por gostar bastante de futebol, sendo inclusive dona de um clube que disputa a Terceira Divisão no Chile. Em sua conta no Twitter, ela detonou a convocação do meia Carlos Palacios, que defende o Internacional.

"Alguém pode me explicar o que Carlos Palacios está fazendo na seleção?", escreveu Daniella no Twitter. Além do atleta colorado, a seleção chilena conta com outros jogadores que atuam no futebol brasileiro com o lateral-direito Maurício Isla, do Flamengo, e também Eduardo Vargas, atacante do Atlético-MG.

Aparentemente, a constatação da modelo não foi isolada. Carlos Palacios também não vive um bom momento no Colorado. Desde a sua contratação, o jovem não conseguiu engrenar uma sequência no Colorado. Atualmente, Palacios é uma das opções de Diego Aguirre entre vários estrangeiros do elenco gaúcho.

