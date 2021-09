Que isso! Ex-jogador do Fluminense dá 'vacilo' no casamento e mulher ameaça cortar 'banana'

Rio - O meia Vina, do Ceará, está vivendo um grande momento fora do campo. Prestes a ter o seu segundo filho com sua esposa Caroline Sitonio, o jogador acabou levando uma puxada de orelha pouco convencional da mulher, após cometer um deslize em seu casamento. O atleta utilizou as redes sociais para brincar com o ocorrido.

Foto que Vina divulgou nas redes Reprodução

Ele postou uma foto de um recado da esposa, após ter esquecido de sair com a aliança de casamento. Na imagem, o bilhete aparece ao lado de uma imagem de uma banana cortada por uma faca, com a aliança pendurada na ponta. No post, Vina brincou: "Deu ruim". "Meu lindo, da próxima vez não esqueça sua aliança. 'Aviso, você foi avisado'", diz o bilhete.

Vina, que tem passagens por clubes importantes como Fluminense, Athletico-PR e Bahia, foi um dos destaques do Campeonato Brasileiro do ano passado, sendo inclusive escalado na seleção da competição.

