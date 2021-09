Gisela Dulko terminou casamento com Fernando Gago - Reprodução

Publicado 29/09/2021 12:17

Rio - O ex-jogador do Real Madrid, Fernando Gago, de 35 anos, está vivendo um momento ruim na sua vida pessoal. O casamento dele com a ex-tenista Gisela Dulko acabou, após o ex-volante trair a mulher com a sua melhora amiga. De acordo com a jornalista Cinthia Fernandez, o adultério foi flagrado pela ex-esposa de Gago.

O casal estava junto desde 2011, quando Fernando Gago ainda era jogador do clube espanhol. Os dois tiveram três filhos. Além de atuar pelo Real, o argentino ainda passou pela Roma e pelo Valencia, além de ser vice-campeão do mundo com a Argentina em 2014.

Já Gisela teve o seu melhor momento como tenista em 2010. Ela chegou a ser a nº 26 do mundo no ranking individual e nº 1 nas duplas.