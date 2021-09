Equipe de Basquete 3X3 feminino no JUB's 2019 - Divulgação/UNIVERITAS

Publicado 29/09/2021 12:22

Brasília - Os Jogos Universitários Brasileiros (JUBs) estão chegando e a UNIVERITAS – Centro Universitário Universus Veritas Rio de Janeiro está na competição. A Instituição terá 14 jovens presentes, sendo quatro do Atletismo e a equipe feminina de basquete, formada por 10 atletas. O evento será realizado entre os dias 10 e 18 de outubro, em Brasília, e conta com apoio da Secretaria de Esporte e Lazer (SEL).

A equipe do basquete feminino é formada por Stefany Medeiros, Brenda Eduarda, Lorraine Milton, Mariana Bacha, Carla de Morais, Bruna Gama, Maria Luisa Oliveira, Rayane de Freitas, Brenda Barros e Jhen Jessy. Do elenco atual, três atletas conquistaram o JUBs no basquete 3x3 feminino em 2019, em Salvador. Agora, a equipe busca o título pelo basquete 5x5.

O treinador Guilherme Vos ressaltou que, apesar do longo período sem treinamento, a equipe está preparada. “A realização dos Jogos Universitários Brasileiros traz esperança. Nos faz acreditar em dias melhores, dentro e fora de quadra. Nossas atletas vibraram com a possibilidade de voltar a disputar a competição mais esperada no âmbito universitário. Tivemos um longo tempo sem treinos, mas, dentro de nossas possibilidades, elas estão empenhadas em representar a UNIVERITAS e o Rio de Janeiro”, destacou.

Na equipe de atletismo, os representantes são Marlon Rodrigues, Mayara Nascimento, Vitor Hugo e Stefany Sergio. Todos têm boas chances de trazer medalha para a Instituição.

Por conta da pandemia, os atletas e as delegações precisarão passar por testes para detecção de Covid-19, aferir a temperatura e manter o uso constante de álcool em gel e máscara. Além disso, eles foram orientados a respeitar o distanciamento social. As partidas serão realizadas sem a presença de público.