Artilheiro Ferrão fez um gol, mas não evitou a derrota brasileira na semifinal da Copa do Mundo de Futsal - Lucas Figueiredo/CBF

Artilheiro Ferrão fez um gol, mas não evitou a derrota brasileira na semifinal da Copa do Mundo de FutsalLucas Figueiredo/CBF

Publicado 29/09/2021 16:12

O Brasil fez a sua melhor atuação na Copa do Mundo de Futsal, na Lituânia, mas não foi o suficiente contra a Argentina. Com muitas chances perdidas e parado pelo goleiro Sarmiento, a Seleção acabou derrotada na semifinal por 2 a 1 - gols de Vaporaki e Borruto, com Ferrão descontando - pelos atuais campeões mundiais, que jogarão em busca do bi no domingo, às 14h (de Brasília).



Restou ao Brasil disputar o terceiro lugar, também no domingo, às 10h. O adversário será quem perder da outra semifinal, entre Portugal e Cazaquistão, que acontece na quinta-feira. Pelo menos, os brasileiros voltam a ficar entre os melhores, após a decepcionante campanha de 2016, quando foram eliminados nas oitavas de final.



A semifinal começou equilibrada, com o Brasil marcando em cima e a Argentina mais atrás. Aos poucos, os brasileiros criaram chances, parando na trave ou na noite inspirada de Sarmiento. Mas foram os argentinos a marcar primeiro, com Vaporaki desviando chute de Borruto, aos 11 minutos de jogo.



Logo depois, a Argentina ampliou com Borruto, aos 13. O Brasil não desistiu e diminuiu ainda no fim do primeiro tempo, com Ferrão completando de carrinho escanteio. O que se viu na segunda etapa foi uma pressão brasileira, com os argentinos recuados e suportando a pressão, com muita marcação e grandes defesas do goleiro.



A quatro minutos do fim e sem muito espaço, o Brasil tentou a última cartada com Dyego como goleiro-linha, mas não foi possível chegar ao empate.