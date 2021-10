Schumacher - AFP

Publicado 01/10/2021 09:30

Rio - As informações sobre Michael Schumacher são escassas. Desde o acidente que sofreu, em 2013, enquanto esquiava, o seu verdadeiro estado de saúde é guardado a sete chaves pela família e poucos amigos.

Atualmente, ele está instalado no casarão de sua família em Gland, na Suíça. Lá, apenas um punhado de pessoas fora da família puderam entrar, com a permissão de Corinna Bresch, esposa do ex-corredor, mas estão proibidas de dar detalhes sobre sua situação. Há poucos dias, foi lançado na plataforma Netflix um documentário que revê sua vida, mas também não houve notícias de sua situação.

Porém, em declarações à La Gazzetta dello Sport, o filho de Enzo Ferrari, fundador da equipa italiana, Piero Ferrari, falou sobre o piloto e deu a entender que ele já não fala mais.

"Tive o prazer de ter Schumacher como meu convidado em casa e de beber uma garrafa de vinho tinto com ele: ele gostou muito desses momentos de intimidade e tranquilidade. É uma pessoa simples, clara, precisa, uma personalidade muito linear. Lamento que hoje falemos dele como se ele estivesse morto. Ele não está morto, ele está entre nós, mas Schumacher não consegue se comunicar", revelou ele, após receber o Prêmio Mecenate Dello Sport pelo que a empresa fez pelo esporte daquele país.

Apesar da declaração, não ficou comprovado se o representante da Ferrari teve acesso ao piloto após o acidente.

Em relação ao filho de Schumacher, Mick, Enzo se mostrou entusiasmado com o que o piloto conseguirá alcançar no futuro na Fórmula 1: “Ele está entrando em uma equipe que apoiamos. Espero que em 2022 ele receba um veículo com o qual possa mostrar suas habilidades", apontou.