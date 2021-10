Ex-mulher de jogador do Flamengo desabafa após receber críticas: 'Hipocrisia do tamanho do universo'

Rio - A cantora gospel Isadora Pompeo, ex-mulher do jogador do Flamengo, Thiago Maia, falou sobre assuntos polêmicos no canal do YouTube da atriz Karina Bacchi. Além de abordar o fim do seu casamento com o atleta, ela também falou sobre as críticas que recebeu após cantar ao lado de Luan Santana no programa da Rede Globo, "Criança Esperança".

"É uma hipocrisia do tamanho do universo. O que tenho para dizer sobre isso é que, eu estou aqui porque vou aquela que vai levar o Evangelho, e eles vão crê, porque tem quem prega", afirmou.

O casamento entre Isadora e Thiago Maia foi bastante rápido e causou muita polêmica. Após a separação, a cantora abordou o assunto na mídia e o jogador do Flamengo se irritou e entrou com um boletim de ocorrência contra a ex-mulher.

