Após ter foto de sexo oral com ex-mulher de cantor vazada, jogador deixa clube paulista

Rio - O jogador Eduardo Ramos, de 35 anos, que defendeu o Corinthians não é mais jogador do Ituano. O clube paulista divulgou em suas redes sociais a rescisão de contrato do atleta. Ele atuou em apenas sete jogos pela equipe que disputou a Série C.

A passagem do atleta pelo clube paulista foi marcada por uma repercussão extracampo. No começo de setembro, o perfil do atleta no Instagram publicou uma foto em que recebia sexo oral de Paula Thays Moura, ex-mulher do cantor paraense Breno Tilman. O caso causou uma enorme polêmica e o jogador afirmou ter sida hackeado.

Antes de chegar ao Ituano, Eduardo Ramos fez sucesso no futebol paraense, tendo defendido o Remo, o Paysandu e também a Tuna Luso. Ele jogou por outros clubes importantes do Brasil como Corinthians, Sport e Náutico.

