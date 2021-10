Rebeca Andrade foi a grande atração no primeiro dia de disputa do Brasileiro de Ginástica Artística, em Aracaju - Ricardo Bufolin/CBG

Rebeca Andrade foi a grande atração no primeiro dia de disputa do Brasileiro de Ginástica Artística, em AracajuRicardo Bufolin/CBG

Publicado 01/10/2021 22:02

Aracaju - Teve 'Baile de Favela', sim. Campeã olímpica nos Jogos de Tóquio, Rebeca Andrade estreou nesta sexta-feira no Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística em grande estilo. Em sua primeira competição após as Olimpíadas, a ginasta do Flamengo faturou o título nacional do individual geral e por equipes, em Aracaju.

"Acho que fui muito bem. Depois de tanto tempo que passou as Olimpíadas, tem dois meses, acho que fiz boa apresentações. Estou muito feliz de estar de volta e poder competir pelo meu clube. Foi incrível. Eu adorei competir aqui com as meninas também. Ter essa sensação de equipe é muito bom", disse Rebeca.



Ouro no salto e prata no individual geral no Japão, a ginasta, de 22 anos, correspondeu as expectativas, com direito a mais uma apresentação em altíssimo nível. Foi dela a maior nota em todos os aparelhos. No título por equipe conquistado pelo Flamengo, a nova estrela olímpica do Brasil contou com a luxuosa parceria de Jade Barbosa, Daniele Hypolito, ambas medalhistas em Mundiais, e Lorrane Oliveira.

Crianças de projetos sociais de Sergipe e convidados da Confederação Brasileira de Ginástica (CBG) tiveram o privilégio de acompanhar o show de Rebeca Andrade na apresentação do solo ao som de 'Baile de Favela'. A ginasta retribuiu o carinho com a nota 13,800 pontos. Na barras paralelas, somou 15.100; 15,100, nas nas barras assimétricas; e 14,000 na trave.

A competição foi o primeiro teste de Rebeca Andrade e das demais integrantes da seleção brasileira de olho no Mundial de Kitakyushu, no Japão, entre 18 e 24 de outubro.